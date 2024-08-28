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        Konya'da komşu iki aile arasında çıkan park yeri kavgasında 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, komşu aileler arasında çıkan park yeri kavgasında 4 kişi darbedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:38 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:47
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        Konya'da komşu iki aile arasında çıkan park yeri kavgasında 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, komşu aileler arasında çıkan park yeri kavgasında 4 kişi darbedildi.

        Pınarbaşı Mahallesi'nde araç park yeri nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran taraflardan N.Ü, E.S, H.C. ve M.C. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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