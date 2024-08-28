Konya'da komşu iki aile arasında çıkan park yeri kavgasında 4 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, komşu aileler arasında çıkan park yeri kavgasında 4 kişi darbedildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, komşu aileler arasında çıkan park yeri kavgasında 4 kişi darbedildi.
Pınarbaşı Mahallesi'nde araç park yeri nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran taraflardan N.Ü, E.S, H.C. ve M.C. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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