Konya'da Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası düzenlendi
Konya'da, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası düzenlendi.
Konya'da, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası düzenlendi.
Spor Konya Yüzme Havuzu içerisindeki halı sahada yapılan şampiyonaya 12 ilden 60 sporcu katıldı.
Üç gün süren müsabakaların sonunda SAT Bingöl takımı, Kastamonu takımını yenerek kupanın sahibi oldu.
Şampiyon olan SAT Bingöl takımı, Romanya’da düzenlenecek Avrupa Ayak Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
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