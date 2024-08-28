Konya'da Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası düzenlendi

Şampiyon olan SAT Bingöl takımı, Romanya’da düzenlenecek Avrupa Ayak Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Üç gün süren müsabakaların sonunda SAT Bingöl takımı, Kastamonu takımını yenerek kupanın sahibi oldu.

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