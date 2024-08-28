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        Konya'da Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası düzenlendi

        Konya'da, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:30 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:53
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        Konya'da Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası düzenlendi
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        Konya'da, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası düzenlendi.

        Spor Konya Yüzme Havuzu içerisindeki halı sahada yapılan şampiyonaya 12 ilden 60 sporcu katıldı.

        Üç gün süren müsabakaların sonunda SAT Bingöl takımı, Kastamonu takımını yenerek kupanın sahibi oldu.

        Şampiyon olan SAT Bingöl takımı, Romanya’da düzenlenecek Avrupa Ayak Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Galeri
        Galeri

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