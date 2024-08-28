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        Konya'da parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 21:11 Güncelleme: 28.08.2024 - 21:21
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        Konya'da parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Konya’nın Beyşehir ilçesinde parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Olay Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Park'ında meydana geldi. 6 yaşındaki E.Z, parkta başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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