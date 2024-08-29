Seydişehir'de İlçe Göç Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi

Toplantıda, göçmenlerin ilçeye entegrasyonu ve ilgili hizmetlerin sürdürülmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Cevdet Bakkal, başkanlığında kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muhammed Yaşar Hançer, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Gökhan Arıkan ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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