Konya'nın botanik bahçesine sadece kelebekler değil özel bitkiler de değer katıyor

ANIL KURU - Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 70'i Türkiye'de sadece burada görülebilecek 200 tür bitki ve binlerce kelebekle etkileyici bir görsellik sunuyor.

Yağmur ormanlarından bozkıra getirilen onlarca türde binlerce kelebeğin yeni yuvası olan bahçe, aralarında "Calliandra surinamensis", "Ixora sunkist" ve "Wrightia antidysenterica" gibi özel bitkilerin bulunduğu büyük bir botanik alan özelliği de taşıyor.

Bahçe uzmanlarınca yapılan araştırmalar ve saha çalışmaları sonucunda, 200 bitki türü bulunan bahçedeki 70 türün Türkiye'de sadece burada görülebildiği bildirildi.

Tropikal Kelebekler Bahçesi'nde bitkiler bölümü sorumlusu ve tropik bitki uzmanı Hakan Babaoğul, AA muhabirine, ziyaretçilerin kelebeklerin dışında, yaşadıkları yerlerde göremeyecekleri bitki türlerini de inceleme imkanına sahip olduklarını söyledi. Kelebeklerin doğal ortamlarının oluşması için çalıştıklarını vurgulayan Babaoğul, "Bazı türler nektarla, bazı türler ise meyveyle besleniyor. Biz kelebeklerin doğal yaşam ortamlarında beslenme şekilleri nasılsa burada da aynı ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ziyaretçilerimizin de kelebeklerin doğal ortamında geziyorlarmış gibi hissetmelerini istiyoruz. Burası, kelebek bahçesi olmasının yanında Uluslararası Botanik Bahçeleri Birliğine de üye bir botanik bahçesi özelliğine sahip." ifadesini kullandı.