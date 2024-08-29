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        Konya'nın botanik bahçesine sadece kelebekler değil özel bitkiler de değer katıyor

        ANIL KURU - Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 70'i Türkiye'de sadece burada görülebilecek 200 tür bitki ve binlerce kelebekle etkileyici bir görsellik sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:44
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        Konya'nın botanik bahçesine sadece kelebekler değil özel bitkiler de değer katıyor
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        ANIL KURU - Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 70'i Türkiye'de sadece burada görülebilecek 200 tür bitki ve binlerce kelebekle etkileyici bir görsellik sunuyor.

        Yağmur ormanlarından bozkıra getirilen onlarca türde binlerce kelebeğin yeni yuvası olan bahçe, aralarında "Calliandra surinamensis", "Ixora sunkist" ve "Wrightia antidysenterica" gibi özel bitkilerin bulunduğu büyük bir botanik alan özelliği de taşıyor.

        Bahçe uzmanlarınca yapılan araştırmalar ve saha çalışmaları sonucunda, 200 bitki türü bulunan bahçedeki 70 türün Türkiye'de sadece burada görülebildiği bildirildi.

        Tropikal Kelebekler Bahçesi'nde bitkiler bölümü sorumlusu ve tropik bitki uzmanı Hakan Babaoğul, AA muhabirine, ziyaretçilerin kelebeklerin dışında, yaşadıkları yerlerde göremeyecekleri bitki türlerini de inceleme imkanına sahip olduklarını söyledi.

        Kelebeklerin doğal ortamlarının oluşması için çalıştıklarını vurgulayan Babaoğul, "Bazı türler nektarla, bazı türler ise meyveyle besleniyor. Biz kelebeklerin doğal yaşam ortamlarında beslenme şekilleri nasılsa burada da aynı ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ziyaretçilerimizin de kelebeklerin doğal ortamında geziyorlarmış gibi hissetmelerini istiyoruz. Burası, kelebek bahçesi olmasının yanında Uluslararası Botanik Bahçeleri Birliğine de üye bir botanik bahçesi özelliğine sahip." ifadesini kullandı.

        - "Bu ağacı görmek için Afrika'ya gitmek gerekir"

        Bitkiler arasında Türkiye'nin iki endemik palmiye türünden biri olan Datça hurmasının da yer aldığına dikkati çeken Babaoğul, ziyaretçilerin bu bitkiyi de inceleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

        Ziyaretçilerin kelebeklerin güzelliklerini izlerken aynı zamanda tropikal bitkiler hakkında da bilgi aldığını anlatan Babaoğul, şöyle konuştu:

        "Bitkilerimizin 70 türü Türkiye'de sadece Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde görülebilir. Bir botanik bahçe için özel türler gereklidir. Bahçemizi değerli kılan unsurlardan birisi de her botanik bahçede bulamayacağınız türlerin olmasıdır. Biz de 2015 yılından günümüze kadar uzun araştırmalar ve çalışmaların bir sonucu olarak sadece bahçemizde görebileceğiniz 70 türe sahibiz. Bu türlerin arasında bulunan baobab ağacı sadece burada görülebilecek türlerden birisidir. Bünyesinde 120 tona kadar su barındırabilir ve 25 metreye kadar büyüyebilir. Bu ağacı görmek için Afrika'ya gitmek gerekir ya da Konya Tropikal Kelebek Bahçesine gelerek görülebilir."

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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