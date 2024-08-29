Beyşehir'de bıldırcın sesi çıkaran düzenek ele geçirildi
Beyşehir ilçesinde yapılan denetimde bıldırcın sesi çıkaran düzenek bulundu.
Beyşehir ilçesinde yapılan denetimde bıldırcın sesi çıkaran düzenek bulundu.
İlçe Milli Parklar Şefliğinin yasa dışı kara avcılığının yapılmasının önüne geçilmesine yönelik yürüttüğü denetimler devam ediyor.
Gece saatlerinde yapılan denetim ve kontrollerde, 2 bıldırcın sesi çıkaran düzenek ele geçirildi.
Ekiplerce, düzeneğe el konuldu.
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