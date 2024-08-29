Konya'da düğün konvoylarında tehlike oluşturan 295 sürücüye para cezası
Konya'da düğün konvoylarında trafiği aksatan ve tehlikeye düşüren 295 sürücüye 851 bin 338 lira ceza kesildi.
Konya'da düğün konvoylarında trafiği aksatan ve tehlikeye düşüren 295 sürücüye 851 bin 338 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 12-25 Ağustos'ta düğün konvoylarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, trafiği aksatan, yolu trafiğe kapatan, çevreye rahatsızlık veren 295 sürücüye 851 bin 338 lira idari para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.