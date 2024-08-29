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        Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:32 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:32
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        Konya'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Hasan Hüseyin Bozdemir, Şefikcan Caddesi'nde bisikletiyle seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Bozdemir, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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