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        Beyşehir Gölü'nde balıkçılara sıkı takip

        Beyşehir Gölü'nde serbest dönem avlanma faaliyetlerine yönelik denetimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:35 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:42
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        Beyşehir Gölü'nde balıkçılara sıkı takip
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        Beyşehir Gölü'nde serbest dönem avlanma faaliyetlerine yönelik denetimler sürüyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri son dönemde boy limiti altında balık avının önüne geçmek için başlattığı denetimleri sıklaştırdı.

        Kontrol ekipleri hemen hemen her gün denetimlere çıkarak, avı yapılan su ürünlerini takip ediyor.

        İlçe genelinde faaliyet gösteren balık işleme tesislerinin yanı sıra perakende balık satış yerleri de kontrol ediliyor, avı yapılan balıkların boy yasaklarına uygun olarak avlanıp avlanmadığı yapılan ölçümlerle denetleniyor.

        Ekipler, avlananlara, sazan balığı için 40, sudak ve kadife sazanı için 26, tatlı su kefali için ise 20 santim boy yasağı uyarısı yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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