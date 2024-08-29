Konya'dan Sudan'a 4 yardım tırı uğurlandı

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından, gıda ve ihtiyaç ürünlerinden oluşan 4 tır dolusu malzeme, Sudan'a gönderildi.

İHH Konya Şube Müdürü Halil İbrahim Kılıç, derneğin Selçuklu temsilciliği önündeki uğurlama töreninde, Sudan'daki iç savaşın bir yıldan fazladır devam ettiğini söyledi.

Ülkede yardıma muhtaç insan sayısının, 14 milyonu çocuk olmak üzere 25 milyonu aştığını ifade eden Kılıç, "Sudan'da, 18 milyona yakın insan gıda güvensizliği ile karşı karşıyadır. Güvenlik eksikliği, yağma vakaları, bürokratik engeller, yakıt sıkıntısı ve şebeke sorunları, insani yardımların bölgeye ulaşmasını zorlaştırmaktadır." dedi.