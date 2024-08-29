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        Konya Valisi Özkan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Konya Valisi Vahdettin Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:07 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:15
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        Konya Valisi Özkan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        Konya Valisi Vahdettin Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Özkan mesajında, 30 Ağustos'un zulme, işgale, esarete, teslimiyete karşı Türk milletinin topyekün haykırışı, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun mihenk taşı olduğunu belirtti.

        Tarihin dönüm noktalarından birisi olan 30 Ağustos Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kayıtsız şartsız bağımsızlığını müjdelediğini ifade eden Özkan, mesajının devamında şunlara yer verdi:

        "Biliyoruz ki medeniyet değerlerimizin verdiği güç, cesaret ve vatan sevgisi ile bu milletin evlatları her daim cennet ülkemizi koruyacak ve yüceltecektir. Bugün de bizlere düşen, ecdadımızın büyük zorluklarla kazandığı 30 Ağustos Zaferi’ni derinlemesine okumak ve inanç, umut, azim, fedakarlık sembolü olan bu mücadele ruhunu nesilden nesile aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Gazi Meclis'in kıymetli mebuslarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

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