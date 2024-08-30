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        Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 08:35 Güncelleme: 30.08.2024 - 08:43
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        Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
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        Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Rüstem Selman Baş yönetimindeki 42 BR 158 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkisinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki 63 AHY 623 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Baş ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobilden çıkarılarak ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 2 kişinin durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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