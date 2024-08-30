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        Büyük Zafer'in 102. yılı Konya ve çevre illerde kutlanıyor

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:34 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:40
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        Büyük Zafer'in 102. yılı Konya ve çevre illerde kutlanıyor
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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Konya'daki törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ferit Paşa Caddesi'nde devam eden törende, Vali Vahdettin Özkan, askeri araçla halkı selamladı.

        Yapılan konuşma ve şiirlerin okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekipleri çeşitli gösteriler yaptı.

        Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

        - Karaman

        Karaman'da Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşların bayramını kutladı.

        Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Jandarma Komando Birliği ve halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

        - Aksaray

        Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Kumbuzoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zafer olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin mazisinin zaferlerle dolu olduğunu belirten Kumbuzoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını kaydetti.

        Tören, Jandarma Komanda Birliği ve halk oyunları ekibinin gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

        Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için "Zafer Uçuşu" düzenlendi.

        Ihlara Vadisi üzerinde sıcak hava balonuyla gerçekleştirilen uçuşta, Türk bayrağı açılarak, zaferin 102. yılı kutlandı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'daki törenler kapsamında da Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

        Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, kurum müdürleri, askerler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Buradaki programın ardından Valilik binasında Yiğitbaşı, Dağlı ve Köksal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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