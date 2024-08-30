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        GÜNCELLEME 2 - Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

        Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:18 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:18
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        GÜNCELLEME 2 - Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü
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        Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Rüstem Selman Baş yönetimindeki 42 BR 158 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkiinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki 63 AHY 623 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Lütfiye Baş ve Ali Şentürk olay yerinde yaşamını yitirdi, Melek Şentürk ile Sultan ve Yasin Baş ise ağır yaralandı.

        Otomobilden çıkarılarak ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yasin Baş da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Melek Şentürk ile Sultan Baş'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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