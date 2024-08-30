Konya'da inşaattan düşen işçi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Meram ilçesi Küçük Kovanağzı Mahallesi Taşkıran Sokak'ta 6 katlı bir apartmanın inşaatında çalışan Mustafa Bitmiş (43), ilk belirlemelere göre dengesini kaybederek 5'inci kattan düştü.

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