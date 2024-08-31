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        "Yaşamaz" denilen bağırsak hastası buzağıları literatür değiştiren operasyonla hayata bağlıyorlar

        SERHAT ÇETİNKAYA - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi cerrahları, dünya literatüründe "yaşamaz" olarak değerlendirilen, bağırsaklarının bir bölümü oluşmadan doğan buzağıları, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla hayatta tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:22 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:22
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        "Yaşamaz" denilen bağırsak hastası buzağıları literatür değiştiren operasyonla hayata bağlıyorlar
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi cerrahları, dünya literatüründe "yaşamaz" olarak değerlendirilen, bağırsaklarının bir bölümü oluşmadan doğan buzağıları, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla hayatta tutuyor.

        Hastane Başhekimi ve Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Alkan, AA muhabirine, laboratuvar destekli modern cihazlarla donatılmış ameliyathanelerde, tecrübeli bir ekiple literatür değiştiren operasyonlara imza attıklarını söyledi.

        Organ veya doku bozukluğuyla doğan büyükbaş sayısında artış gözlemlendiğini belirten Alkan, bunların en kötülerinden birinin "atresia coli" dedikleri kalın bağırsağın tam oluşmaması durumu olduğunu kaydetti.

        - "Yaptığımız operasyonlarda bu tür vakaların yüzde 90'ını yaşatmayı başardık"

        Geçmişte nadir görülen bu vakadan, son yıllarda 60-70 civarında geldiğine dikkati çeken Alkan, "Genellikle buzağı sahipleri, doğumdan birkaç gün sonra hayvanın dışkısını yapamadığı şikayetiyle başvuruyor. Hastanemizde yaptığımız klinik muayenelerle, bu hayvanların kalın bağırsağının bir kısmının anormal geliştiğini veya gelişmediğini tespit ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Alkan, çok geç kalınmadıysa, hayvanların büyük kısmını yaşama bağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Dünya literatüründe, yaşama şansının olmadığı ifade edilerek genellikle ötenazi önerileri bulunmasına rağmen, ekonomik değerlerini de düşünerek, biz bu hayvanları tanı koyduktan sonra operasyonla başarılı şekilde sağlığına kavuşturabiliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız operasyonlarda bu tür vakaların yüzde 90'ını yaşatmayı başardık. Bu hayvanların, belli bir kasaplık değeri oluşana kadar beslenmesi gerekir. Vakalar istenen yaşa kadar sağlıklı şekilde hayatını sürdürebiliyor."

        - "Bu operasyonları dünya literatürüne kazandırmak adına yayın haline getireceğiz"

        Ameliyat ettikleri buzağılardan bazılarını, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde besleyip büyüterek gelişim süreçlerini incelediklerini anlatan Alkan, yaşam kalitesi, beslenmesi, refahı ve gelişimleri açısında bir olumsuzluk gözlemlemediklerini kaydetti.

        Gerçekleştirdikleri operasyonların, 'yaşamaz' denilen bu vakaların tedavisine yol gösterici nitelikte olduğunu vurgulayan Alkan, şunları söyledi:

        "Yaptığımız ve olumlu sonuç aldığımız bu operasyonları, dünya literatürüne kazandırmak adına yayın haline getireceğiz. Bizim edindiğimiz tecrübe ve gözlemlerimiz, özellikle bağırsak gelişimi sorunuyla doğan buzağıların yaşayıp, istenen yaşa kadar büyüyebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla rahatlıkla, bu literatürdeki klasik görüşü değiştirdik, yeni bir bakış açısı getirdik diyebiliriz."

        Son beş yılda 200'ün üstünde bu tarz operasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Alkan, başarılı operasyonlar sayesinde, birçok besicinin de ekonomik kayıptan kurtulduğunu dile getirdi.

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