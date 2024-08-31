Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
O.A. ( 63) idaresindeki 42 ABN 108 plakalı araç, Alaylar 2 Mahallesi Otogar Kavşağı'nda A.Y'nin (35) kullandığı 42 AEM 936 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü O.A ile E.F.Ö. (14) ve E.R.Ö. (6) ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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