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        Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı

        Geleneksel Türk Okçuluğu Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 12:46 Güncelleme: 31.08.2024 - 13:02
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        Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı
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        Geleneksel Türk Okçuluğu Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı.

        Merkez Karatay İlçesi'ndeki Saracoğlu Spor Tesisleri'nde organize edilen şampiyonaya, kadınlar ve erkeklerde 250 sporcu katılıyor.

        Ok atmada 7 kategoride yapılacak müsabakalar sonucunda, kadınlar ve erkeklerde ilk 3 sırayı alan sporculara madalya verilecek.

        Şampiyona, 1 Eylül'de sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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