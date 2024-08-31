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        Konya'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

        Konya'nın Karatay ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 31.08.2024 - 13:21
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        Konya'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
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        Konya'nın Karatay ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.

        E.K. (4), Küçük Kumköprü Caddesi'nde bulunan apartmanın 4. katındaki balkondan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çocuğun cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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