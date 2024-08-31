Konya'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
Konya'nın Karatay ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Konya'nın Karatay ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.
E.K. (4), Küçük Kumköprü Caddesi'nde bulunan apartmanın 4. katındaki balkondan düştü.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
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