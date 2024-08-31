Seydişehir'den kısa kısa

Festivale katılan bisikletliler, gün boyunca bisikletlerini pedallarken daha sonra Kuğulu Tabiat parkında kamp yaparak doğayla iç içe farklı yarışmalar ve aktiviteler yapıyor.

Seydişehir Belediyesi ile Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (SEBİDOS) işbirliğiyle düzenlenen bisiklet festivaline 150 sporcu katılıyor.

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