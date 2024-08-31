Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:KonyaBüyükşehir
Hakemler: Emre Kargın, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Jevtovic, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Aleksic, Umut Nayir
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Janvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon
KONYA
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