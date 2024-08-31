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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 20:07 Güncelleme: 31.08.2024 - 20:07
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:KonyaBüyükşehir

        Hakemler: Emre Kargın, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Jevtovic, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Aleksic, Umut Nayir

        Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Janvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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