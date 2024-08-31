Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:KonyaBüyükşehir
Hakemler: Emre Kargın, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı
Sarı Kartlar: Dk. 65 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 86 Boateng (TÜMOSAN Konyaspor)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün ( Dk. 65 Melih İbrahimoğlu), Jevtovic (Dk. 85 Tunahan Taşçı), Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Prip), Pedrinho (Dk. 77 N'dao), Aleksic (Dk. 65 Boateng), Umut Nayir
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Janvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Yılmaz (Dk. 80 Ali Karimi), Boa Morte, Cardoso, Mane (Dk. 85 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 68 Mehmet Eray Özbek)
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