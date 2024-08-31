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        Konyaspor-Kayserispor maçının ardından

        Bellona Kayserispor Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, planlarını sahaya yansıttıkları için mutlu olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 22:49 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:49
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        Konyaspor-Kayserispor maçının ardından
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        Bellona Kayserispor Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, planlarını sahaya yansıttıkları için mutlu olduklarını belirtti.

        Sütlü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Oyuncuları tebrik eden Sütlü, "Sezon başından beri süregelen planlarımız doğrultusunda oyuncularımız istediğimiz her şeyi yapmaya çalıştı. Maçın son çeyreğinde kondisyon olarak düştüğümüzü çok bariz fark ettik. Rakibin duran toplardaki üstünlüğünü de biliyorduk. Buna göre çalışmalarımızı yaptık." dedi.

        Sütlü, maçtan aldıkları 1 puana bir yandan sevindiklerini bir yandan çok da mutlu olmadıklarını aktardı.

        - "İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız"

        TÜMOSAN Konyaspor'un Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak ise milli araya girmeden önce bu maçı kazanmak istediklerini galibiyet için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

        Gerideki oyuncuların topu oyuna sokmasında sıkıntı yaşadıklarını anlatan Albayrak, "İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle biraz daha rakip sahada oyun oynamaya başladık, pozisyonlara da girdik. Direkten dönen bir topumuz vardı. Rakibimizin de pozisyonu vardı. Onları girdiği pozisyon da gol olabilirdi. İyi bir mücadele oldu." diye konuştu.

        Albayrak, savunmada daha dikkatli olmaya çalıştıklarını ancak hem savunmayı hem de hücumu aynı anda yapabilmeleri gerektiğini, takımın ilerleyen haftalarda daha iyi olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

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