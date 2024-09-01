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        Konya'da kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 09:55 Güncelleme: 01.09.2024 - 10:05
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        Konya'da kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        F.O. yönetimindeki 34 DK 1845 plakalı otomobil, Köprübaşı Caddesi Orman Kavşağı'nda E.Ş. idaresindeki 42 ASF 268 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan 42 ASF 268 plakalı otomobil devrildi.

        Olayda her iki aracın sürücüleri ile otomobillerdeki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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