Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Sanatçı Oğuzhan Koç Seydişehir'de sahne aldı

        Seydişehir Belediyesinin organize ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının üçüncü gününde Oğuzhan Koç sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanatçı Oğuzhan Koç Seydişehir'de sahne aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seydişehir Belediyesinin organize ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının üçüncü gününde Oğuzhan Koç sahne aldı.

        Belediye Meydanında seyirciyle buluşan Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamanın sevincini yaşadıklarını kaydederek, sanatçı Oğuzhan Koç'a teşekkür etti.

        Ünlü sanatçı repertuvarında sevilen türkülere de yer verirken hareketli parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"

        Benzer Haberler

        Konya'daki göçmen kuşların uğrak yeri Uyuz Gölü kurudu
        Konya'daki göçmen kuşların uğrak yeri Uyuz Gölü kurudu
        Beyşehir'de Karaburun plajı, günübirlik tatilcileri konuk ediyor
        Beyşehir'de Karaburun plajı, günübirlik tatilcileri konuk ediyor
        Konya'da kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Konya'da kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Konyaspor-Kayserispor maçının ardından
        Konyaspor-Kayserispor maçının ardından
        Konyaspor - Kayserispor maçının ardından
        Konyaspor - Kayserispor maçının ardından
        Konyaspor - Kayserispor: 0-0
        Konyaspor - Kayserispor: 0-0