Sanatçı Oğuzhan Koç Seydişehir'de sahne aldı

Ünlü sanatçı repertuvarında sevilen türkülere de yer verirken hareketli parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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