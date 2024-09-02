Beyşehir'de yıldız gözlem ve kamp etkinliği

Beyşehir ilçesinde düzenlenen yıldız ve kamp etkinliği sona erdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Beyşehir Treeking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen iki gün süren etkinlikte doğa ve fotoğraf tutkunları Beyşehir Gölü kıyısında bir araya geldi.

Göle sahili olan Yeşildağ İskele mevkiisinde düzenlenen yıldız gözlem etkinliğinde katılımcılar, gerçekleştirilen kamp ateşi aktivitesine de katıldı.