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        Konya'da ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:33 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:33
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        Konya'da ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        İlçeye bağlı Kundullu Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta M.A. (26), bilinmeyen nedenle tartıştığı ablası S.A'yı (27) önce taşla başına vurup yaraladı, ardından bıçaklayarak öldürdü.

        Olayın ardından kaçan zanlı M.A. Ilgın ilçesinde yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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