Beyşehir'de arılı kovan sayımları sürüyor

Beyşehir ilçesinin bal arısı varlığı ve potansiyelinin güncellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumda çalışan görevliler tarafından ilçe genelinde bulunan arılıkların ziyaret edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arılıklarda yapılan incelemelerde arıcılık faaliyeti hakkında yetiştiriciler bilgilendirilerek, teknik destekler sağlandı. Bu gezi ve ziyaretlerde yetiştiricilerin varsa talep ve istekleri de değerlendirilmiştir. İşletmelerde karşılaşılan herhangi bir olumsuz durum olması halinde arıcılarımızın il ve ilçe müdürlüklerimizin ilgili birimlerinden teknik destek alabileceklerine yönelik bilgilendirmelerde de bulunulmuştur."