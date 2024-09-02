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        Çatalhöyük, 11 ayda 102 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

        Konya'nın Çumra ilçesinde, 9 bin yıl öncesinden ışık tutan Çatalhöyük'teki tanıtım ve karşılama merkezini, 11 ayda 102 bin 500 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:56
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        Çatalhöyük, 11 ayda 102 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
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        Konya'nın Çumra ilçesinde, 9 bin yıl öncesinden ışık tutan Çatalhöyük'teki tanıtım ve karşılama merkezini, 11 ayda 102 bin 500 kişi ziyaret etti.

        Neolitik dönemde, yaklaşık 8 bin kişinin bir arada yaşadığı, dünyada kentleşmenin olduğu ilk yerlerden Çatalhöyük'e, Konya Büyükşehir Belediyesince geçen yıl yapılan merkez, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin, arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettiği neolitik kentin, tanıtımına ve anlaşılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

        Çatalhöyük'ün UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunduğunu anımsatan Altay, kentin, kapısız evleri, duvar çizimleri, kadın ve erkek heykelcikleri, yırtıcı hayvan kemik ve pençeleri, çoklu mezarları ve tarımın izleriyle keşfedilmeye devam edildiğini dile getirdi.

        Bu değeri tanıtma misyonunu en güzel şekilde sağlamaya özen gösterdiklerine dikkati çeken Altay, "Türkiye'nin en büyük ahşap kamu binası olma özelliğini taşıyan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimiz, açıldığı tarihten bu yana, 11 ayda 102 bin 500 ziyaretçi sayısına ulaşmış durumda. Bu sayı tesisin amacına ulaştığının ve şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli bir katkı sunduğunun göstergesidir." ifadesini kullandı.

        Merkezin, dünyanın ilk yerleşik hayatının yaşandığı yer olarak kabul edilen Çatalhöyük'ün hikayesini anlatmaya devam edeceğini vurgulayan Altay, şöyle konuştu:

        "Dünyanın en önemli miraslarından olan Çatalhöyük'ün, daha fazla gündem olmasını sağlayan merkezimize ilginin her sene artarak devam edeceğine inanıyorum. Amacımız, tarihi ve kültürel değerleriyle ülkemizin göz bebeği konumundaki şehrimizi tüm dünyaya en güzel şekilde tanıtmak. Merkezimiz, bundan sonra da Çatalhöyük'ün tanıtımına katkı sağlamaya ve Konya'mızın uluslararası turizm haritasındaki yerini güçlendirmeye devam edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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