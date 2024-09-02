Çatalhöyük, 11 ayda 102 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Konya'nın Çumra ilçesinde, 9 bin yıl öncesinden ışık tutan Çatalhöyük'teki tanıtım ve karşılama merkezini, 11 ayda 102 bin 500 kişi ziyaret etti.

Neolitik dönemde, yaklaşık 8 bin kişinin bir arada yaşadığı, dünyada kentleşmenin olduğu ilk yerlerden Çatalhöyük'e, Konya Büyükşehir Belediyesince geçen yıl yapılan merkez, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin, arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettiği neolitik kentin, tanıtımına ve anlaşılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Çatalhöyük'ün UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunduğunu anımsatan Altay, kentin, kapısız evleri, duvar çizimleri, kadın ve erkek heykelcikleri, yırtıcı hayvan kemik ve pençeleri, çoklu mezarları ve tarımın izleriyle keşfedilmeye devam edildiğini dile getirdi. Bu değeri tanıtma misyonunu en güzel şekilde sağlamaya özen gösterdiklerine dikkati çeken Altay, "Türkiye'nin en büyük ahşap kamu binası olma özelliğini taşıyan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimiz, açıldığı tarihten bu yana, 11 ayda 102 bin 500 ziyaretçi sayısına ulaşmış durumda. Bu sayı tesisin amacına ulaştığının ve şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli bir katkı sunduğunun göstergesidir." ifadesini kullandı.