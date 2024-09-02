Yunak'tan kısa kısa

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başarı gösteren öğrencileri kabul etti.

Ziyarette, Günaltay, öğrencilerin başarılarını takdir ederek, her birine 7 bin 500 lira başarı ödülü takdim etti.

Günaltay, öğrencilerin Yunak'ın gururu olduğunu vurgulayarak, onların başarılarının hem ilçe hem de kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Yunak'ta rol model olan bu öğrencilerin göğüsleri kabarttığını ifade eden Günaltay, "Onlar, geleceğin liderleri olarak hem Yunak'ı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bir ağabeyleri olarak, bir başkanları olarak her zaman yanlarında olacağız. Yunak Belediyesi olarak eğitime ve öğrencilere desteğimiz aralıksız sürecektir." dedi.