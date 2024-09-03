Konya'da silahlı kavgada akrabasını vuran zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kozağaç Mahallesindeki TOKİ evlerinde oturan anneannesinin evine giden A.Y, uzaklaştırma kararı olan akrabası F.T. ile karşılaştı.

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