Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da silahlı kavgada akrabasını vuran zanlı tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde akrabasını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:17 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da silahlı kavgada akrabasını vuran zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde akrabasını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kozağaç Mahallesindeki TOKİ evlerinde oturan anneannesinin evine giden A.Y, uzaklaştırma kararı olan akrabası F.T. ile karşılaştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y. üzerindeki tabancayla F.T'yi bacaklarından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı F.T. hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan A.Y, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak göz altına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Yunak'ta çiftçiler TARSİM'e şikayetlerini dile getirmek için toplantı düzen...
        Yunak'ta çiftçiler TARSİM'e şikayetlerini dile getirmek için toplantı düzen...
        Otizmli Enver Taha Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 47 kilo verdi
        Otizmli Enver Taha Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 47 kilo verdi
        'Flamingo cenneti' Küçük Göl kurudu
        'Flamingo cenneti' Küçük Göl kurudu
        Konya'da kentsel dönüşüm sahasındaki kazı çalışmasında insan kemiklerine ra...
        Konya'da kentsel dönüşüm sahasındaki kazı çalışmasında insan kemiklerine ra...
        Seydişehir'de bisiklet festivali sona erdi
        Seydişehir'de bisiklet festivali sona erdi
        Yunak'tan kısa kısa
        Yunak'tan kısa kısa