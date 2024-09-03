Yunak'ta çiftçiler TARSİM'e şikayetlerini dile getirmek için toplantı düzenlendi

Yunak'ta çiftçiler, karşılaştıkları sorunları ve TARSİM'e yönelik şikayetlerini dile getirmek amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Yunak Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, TARSİM yetkilileri de katıldı.

TARSİM Konya Bölge Müdürü Muharrem Ünal, kurumun bölgede yürüttüğü çalışmalar ve çiftçilere sunduğu sigorta hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Fatih Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Uysal, Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yaptığı incelemelere göre, mahallesinde buğdayda yüzde 40, arpada ise yüzde 60 oranında kuraklık tespit edildiğini söyledi.