Akşehir'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile tabanca şarjörü ve bir tabanca mermisi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mahrukatçılar bölgesinde bulunan bir araçta silah olduğu yönünde bilgiler aldı.

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