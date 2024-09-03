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        Akşehir'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Akşehir ilçesinde bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:00 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:18
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        Akşehir'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Akşehir ilçesinde bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mahrukatçılar bölgesinde bulunan bir araçta silah olduğu yönünde bilgiler aldı.

        Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile tabanca şarjörü ve bir tabanca mermisi ele geçirildi.

        Ele geçirilen tabancalara el koyan ekipler, şüpheliler L.A. ile M.U'yu gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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