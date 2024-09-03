Hüyük çileği Avrupa Birliği tarafından tescillendi

Konya'nın Hüyük ilçesinde yetişen çilek, Avrupa Birliği Coğrafi İşareti ile tescillendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hüyük çileğinin Avrupa Birliği nezdinde tescillenen 25. coğrafi ürün olduğunu belirtti.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, "Hüyük çileği Konya'mızın ilk Avrupa Birliğinden tescilli ürünü oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza tüm emeği geçenlere, üreticilerimize şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim. İlçemize, Konya'mıza, ülkemize hayırlı olsun." dedi.