Konya'da 9 sanığın "örgüt kurma ve cinayet" suçundan yargılanmasına başlandı

Konya'da, örgüt kurdukları ve Metehan A'ya otomobilinde silahlı saldırı düzenledikleri iddia edilen 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Engin Y, Cengiz Y, Canan N, Celal Y, Samet A, Mustafa D. ve tutuksuz sanık Muharrem Ö. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Diğer 2 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Engin Y, maktul ile 15-20 yıldır tanıştığını, son dönemde maktulün uyuşturucu satması ve kardeşlerini de uyuşturucuya alıştırması nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu iddia etti.

Kıraathane işlettiğini dile getiren Engin Y, "Benim liderliğini yaptığım bir örgüt yoktur. Biz 7 kardeş olduğumuz için kalabalık bir aileyiz ve aile büyüğü olduğum için de genellikle işlere ben bakarım. Maktul, cinayet suçundan uzun yıllar cezaevinde kaldı, 2020'de tahliye oldu. Daha sonra Konya'da kumarhane açtı, uyuşturucu ticaretine başladı. Kardeşlerimle de oturup kalkıyordu. Ben 10 ay cezaevinde kaldım. Çıktığımda kardeşlerimi uyuşturucu bağımlısı yapmıştı." dedi. Maktulün de kendisinin de kumar oynadığını söyleyen Engin Y, "Birkaç kez mekanlarda karşılaştık ve aramızda söz dalaşı oldu. Beni vurdurmak istediğini duydum. Etrafında uyuşturucu bağımlısı gençler olduğu için bunu yaptırabileceğini düşünüp tedbir amacıyla silah taşımaya başladım. Daha önce 2 kişiyi öldürmüş bir insandı." diye konuştu.

Maktulün azmettirmesiyle "S. kardeşler" denilen bir grup tarafından ayağından vurulduğunu ileri süren Engin Y, şöyle devam etti: "Bana haber gönderiyor, tehdit ediyordu. Olay günü kumar oynamak için bir mekana gitmek istedim. Çalışanım olan Canan N. ile gidecekken Mustafa D. ve Samet A. da bizimle gelmeye karar verdi. Mustafa D. evine uğrayıp aracını alacağını söyleyince evine uğradık ve aracını aldı. Muharrem Ö. bu sırada beni aradı ve ben bir mekana gittiğimi söyleyince 'S. kardeşler'in orada olduğunu söyledi. Ben de gidersem sıkıntı yaşarım diye düşünerek başka birkaç mekana baktım ama hiçbir yerde oyun yoktu. Mustafa'nın aracı arızalanınca Samet ve Mustafa tekrar bizim aracımıza geldi. Aradan 2 saat geçmişti. 'S. kardeşlerin' gittiğini düşünerek ilk gitmek istediğim yere yöneldim. Araçtan inmeden gözcülük yapan kişiyi arayıp oyunun devam edip etmediğini sordum. O kişi bana 'S. kardeşler' ile maktul Metehan A'nın orada olduğunu söyledi."

Husumetlilerin mekanda olduğunu öğrenince aracı kullanan Canan N'ye "Kendi mekanımıza dönelim" dediğini öne süren Engin Y, "Işıklara 100 metre kala sol şeride geçiş yaptık. Bir anda sağımda aracıyla Metehan A'yı gördüm. 2 kardeşimi hayattan koparmıştı. Bu yüzden bir anlık öfkeyle, yaralama kastıyla kendisine 3 el ateş ettim." ifadesini kullandı. Mahkeme başkanının sorusu üzerine, sanıklarla arasında geçen telefon trafiğini hatırlamadığını ileri süren sanık Engin Y, öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

Sanığın avukatı Musa Doğan da Adli Tıp Kurumundan yeni rapor talep edilmesini isteyerek, "Bu olaydan 10 gün sonra yaşamını yitiren maktul, uyuşturucu bağımlısıdır. Bu ölümün uyuşturucu etkisiyle de gerçekleşmiş olma ihtimali vardır. Olay günü trafikte karşılaşma, tesadüfi bir karşılaşmadır. Müvekkilimin herhangi bir örgüt faaliyeti olmadığı gibi öldürme kastı da yoktur." dedi. Sanık Mustafa D. de "Engin, olay sonrası Samet A'ya dönüp, 'Suçu sen üstlenir misin' dedi ama Samet kabul etmedi." ifadesini kullandı.

Mustafa D'nin avukatı Kazım Birtane, müvekkilinin tesadüfen otomobilde olduğunu savunarak, "Müvekkilimin 85 model aracı o gün arıza yapmamış olsaydı, müvekkilim olayın gerçekleştiği araçta bile olmayacaktı. Tahliyesini ve beraatini talep ederim." diye konuştu. Maktulün kız kardeşi ise sanıkların 1,5 yaşındaki yeğenini babasız bıraktıklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatları ile müşteki tarafın dinlenmesinin ardından Celal Y, Samet A. ve Mustafa D'nin tahliyesine, Engin Y, Cengiz Y. ve Canan N'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.