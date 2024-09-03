Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Yılmaz, Yeniden Refah Partisinden istifa etti

Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Yeniden Refah Partisinden istifa etti.

Yılmaz'ın yanı sıra meclis üyesi de partiden ayrıldı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, kıymetli hemşerilerinin destekleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir teveccühle Yalıhüyük Belediye Başkanı olarak seçimi kazandıklarını belirtti.

Çıktıkları bu yolda ortak düşünceyle hareketle halkın taleplerine ve çağrılarına her daim öncelik gösterdiklerini kaydeden Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf olduk ve ilçemizin durumu ile yaptığımız ve yapacağımız projelerimizi değerli vatandaşlarımızla paylaştık. Gönül akdimize her daim sadık kaldık ve kalmaya devam edeceğiz. Bizlere kucak açan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen hemşerilerimiz için hizmet ve çalışma aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda, hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp ilçemiz gelişmesi için aşkla, muhabbetle, projelerle gönüllere girerek elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz.