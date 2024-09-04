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        Konya'da husumetlisine kimyasal sıvı atmakla suçlanan sanığın yargılanması sürdü

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde husumetlisi Selahaddin Ö'nün yüzüne kimyasal sıvı atarak görme kaybı yaşamasına neden olan sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 14:42 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:42
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        Konya'da husumetlisine kimyasal sıvı atmakla suçlanan sanığın yargılanması sürdü
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde husumetlisi Selahaddin Ö'nün yüzüne kimyasal sıvı atarak görme kaybı yaşamasına neden olan sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına devam edildi.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet C. ile taraf avukatları katıldı.

        Mehmet C, olay günü öldürme ya da yaralama değil korkutma kastıyla hareket ettiğini savunarak, "Selahattin Ö'nün 1-2 metre arkasına gittim. Amacım korkutmaktı. Kimyasalın yüzüne isabet ettiğini gözaltına alındıktan sonra öğrendim." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, mağdura yönelik hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Musalla Bağları Mahallesi'nde 25 Haziran 2023'de sabah saatlerinde iş yerine gelen Selahaddin Ö, dükkanını açtıktan kısa süre sonra üzerinde siyah çarşaf bulunan bir saldırgan tarafından kezzaplı saldırıya uğramıştı.

        Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kimliği belirlenen Mehmet C, kaçtığı Hüyük ilçesinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet C'nin eylemi nedeniyle mağdur Selahaddin Ö'nün hayati tehlike geçirdiği, görme kaybı yaşadığı, gövdesinde ve yüzünde yanıklar oluştuğu belirtiliyor.

        İddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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