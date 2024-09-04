Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, İYİ Parti'den istifa etti

        Konya'nın Ahırlı ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Ali Üzlük, partiden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:24 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, İYİ Parti'den istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Ahırlı ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Ali Üzlük, partiden istifa etti.

        Üzlük, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde "daha iyi hizmet, şeffaf belediyecilik, önce Ahırlı ve mahalleleri" gayeleri ile yola çıktıklarını belirtti.

        İlk günden itibaren vatandaşlarla ortak kanaat içerisinde hareket ettiklerini ifade eden Üzlük, şöyle devam etti:

        "Bu çalışmaların karşılığını ve memnuniyetini siz değerli hemşehrilerimizin teveccühleri ile hissetmek bizleri mutlu ettiği kadar teşvik de etti. Başkanlık sürecinde partiyi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Verdiğimiz kararda partimizin bir etkeni bulunmamaktadır. Yine sizlerin değerli görüşleri ve gördüğümüz lüzum üzerine İYİ Parti'den belediye başkanı olarak şahsım ve tüm belediye meclis üyelerimiz istifa etmiş bulunmaktayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar

        Benzer Haberler

        Selçuk Üniversitesi'nde petrol kaynaklı yangınları ses dalgalarıyla söndüre...
        Selçuk Üniversitesi'nde petrol kaynaklı yangınları ses dalgalarıyla söndüre...
        Konya'da husumetlisine kimyasal sıvı atmakla suçlanan sanığın yargılanması...
        Konya'da husumetlisine kimyasal sıvı atmakla suçlanan sanığın yargılanması...
        Konya'da otomobil çalan şüpheli yakalandı
        Konya'da otomobil çalan şüpheli yakalandı
        Konya'da meslekte 40 ve 50. yılını dolduran avukatlar için ödül töreni düze...
        Konya'da meslekte 40 ve 50. yılını dolduran avukatlar için ödül töreni düze...
        Konya'da 100 metre çapında yeni obruk oluştu
        Konya'da 100 metre çapında yeni obruk oluştu
        Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Yılmaz, Yeniden Refah Partisinden istif...
        Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Yılmaz, Yeniden Refah Partisinden istif...