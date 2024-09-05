Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İlçede bazı tarım alanları da su altında kaldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde şiddetli yağış trafikte aksamaya neden olurken bazı işyerlerinde su baskınları yaşandı.

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