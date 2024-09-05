Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Konya'nın Hüyük ilçesinde şiddetli yağış trafikte aksamaya neden olurken bazı işyerlerinde su baskınları yaşandı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde şiddetli yağış trafikte aksamaya neden olurken bazı işyerlerinde su baskınları yaşandı.
Hüyük ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Hüyük - Isparta yolunda araçlar güçlükle ilerledi.
Hüyük Sanayi Sitesi'nde bazı işyerlerinde su baskını yaşandı.
İlçede bazı tarım alanları da su altında kaldı.
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