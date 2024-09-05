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        Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Konya'nın Hüyük ilçesinde şiddetli yağış trafikte aksamaya neden olurken bazı işyerlerinde su baskınları yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 20:28 Güncelleme: 05.09.2024 - 20:38
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        Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde şiddetli yağış trafikte aksamaya neden olurken bazı işyerlerinde su baskınları yaşandı.

        Hüyük ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Hüyük - Isparta yolunda araçlar güçlükle ilerledi.

        Hüyük Sanayi Sitesi'nde bazı işyerlerinde su baskını yaşandı.

        İlçede bazı tarım alanları da su altında kaldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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