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        GÜNCELLEME - Konya'da çalıntı otomobilden açılan ateşle 2 polis yaralandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis tarafından takip edilen çalıntı otomobildeki şüpheliler, kendilerini durduran polis ekiplerine ateş açtı, 2 memur yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 21:28 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:28
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        GÜNCELLEME - Konya'da çalıntı otomobilden açılan ateşle 2 polis yaralandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis tarafından takip edilen çalıntı otomobildeki şüpheliler, kendilerini durduran polis ekiplerine ateş açtı, 2 memur yaralandı.

        Bosna Hersek Mahallesi Fırat Caddesi Kavşağı'nda, çalıntı bir aracı takip eden 2 polis memuru, aracı durdukları sırada 2 şüphelinin saldırısına uğradı.

        Şüpheliler polis memurlarını silahla yaraladıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.

        Yaralı polis memurları Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.

        İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un olay yerinden yönettiği operasyon kapsamında kimliği tespit edilen şüpheliler Özkan C. ve Mustafa S, kısa sürede yakalandı.

        Yaralı polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde çalıntı aracın kırmızı ışıkta durduğu, hemen arkasındaki polis aracından inen polislerin şüphelileri yakalamak için çalıntı araca yöneldikleri, araçtaki şüphelilerin polis memurlarını silahla yaralayıp olay yerinden koşarak kaçtıkları görülüyor.

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