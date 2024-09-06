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        Anne karnındaki bebek iki böbreğine yapılan müdahaleyle tedavi edildi

        SAVAŞ GÜLER - Konya'da böbrek yetmezliğine bağlı ölüm riski bulunan bebeğin, anne karnında gerçekleştirilen hayati bir operasyonla yaşaması sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:33 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:33
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        Anne karnındaki bebek iki böbreğine yapılan müdahaleyle tedavi edildi
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        SAVAŞ GÜLER - Konya'da böbrek yetmezliğine bağlı ölüm riski bulunan bebeğin, anne karnında gerçekleştirilen hayati bir operasyonla yaşaması sağlandı.

        Atilla ile Hakime Öz çifti, bebeklerine yaptırdıkları tetkiklerde, iki böbreğinin de su toplaması ve idrar birikmesi nedeniyle şiştiğini öğrendi.

        Doktorların gebeliği sonlandırma fikrine karşı çıkan çift, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

        Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Acar ve ekibi, 25 ve 28 haftalıkken 20 gün arayla yaptıkları iki başarılı operasyonla, anne karnındaki bebeğin böbreklerinin fonksiyonlarının normal hale dönmesini sağladı.

        - Anne karnındaki bebeğin böbrek yetmezliğinin önüne geçtiler

        Zorlu operasyon sürecini AA muhabiriyle paylaşan Acar, anne karnındaki bebeğin rahatsızlığının bu şekilde devam etmesi durumunda böbrek yetmezliğinin gelişeceğini ve gebeliğin sonlanacağını söyledi.

        Bebeğin bu durumda doğması halinde ise böbrek yetmezliğinden dolayı diyalize mahkum olacağını aktaran Acar, "Ekibimizle böbrekleri ameliyat etme kararı aldık. Annenin karnından geçip, çocuğun sırt bölgesine ulaştıktan sonra böbreklerden birine şant taktık ve çocuğun gelişimini takip ettik." dedi.

        Acar, operasyonun ardından olumlu sonuç aldıklarını vurgulayarak, "Yaklaşık 20 gün sonra da diğer böbreği kurtarmak için yine aynı yöntemle ameliyatını gerçekleştirdik. Gidişat gayet iyi. Bu şekilde bir müdahale zor bir işlem. Literatürde tek böbreğe yapılan operasyon var. İki böbreğe birden yaptığımız müdahale literatürde bir ilk. Daha önce böyle bir müdahale yok." diye konuştu.

        - Ameliyat ekibine güvendi

        İlk çocuğunu sağlıklı şekilde kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan 26 yaşındaki anne Hakime Öz ise daha önce gittiği hastanelerdeki doktorların gebeliğin sonlandırılması gerektiğini söyleyince üzüldüğünü belirtti.

        Uzun süren araştırmalar neticesinde Prof. Dr. Ali Acar ile temasa geçtiklerine değinen Öz, "Ali hocam ve ekibine güvenerek bu ameliyatı göze aldım. İlk başta biraz korktum ama birinci operasyonun ardından bebeğin sağlığı iyiye gidince ikinci operasyonu da gerçekleştirdiler. Şu an her şey iyiye gidiyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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