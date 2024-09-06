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        Konyaspor'da transfer çalışmaları sürecek

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un 2. Başkanı Adem Bulut, sol stoper, orta saha ve forvet mevkilerine transfer yapacaklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 19:50 Güncelleme: 06.09.2024 - 19:50
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        Konyaspor'da transfer çalışmaları sürecek
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un 2. Başkanı Adem Bulut, sol stoper, orta saha ve forvet mevkilerine transfer yapacaklarını dile getirdi.

        Bulut, yazılı açıklamasında, sezon başından itibaren transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

        Transferin 13 Eylül'de sona ereceğini hatırlatan Bulut, "Bugüne kadar takımımıza 12 ismi dahil ettik. Transfer sezonunun artık son virajına girmiş bulunuyoruz. Konyaspor'umuza üç transfer daha yapmayı planlıyoruz. Sol stoper, orta saha ve forvet mevkilerine yeni isimler katılacak. Yapacağımız transferler ile takımımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bulut, transfer döneminde genç futbolculara yönelik yatırımları olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Somaspor'un 21 yaşındaki sol beki Rıdvan Dönmez ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Genç futbolcumuzu Vanspor'a kiralık olarak gönderdik. Ayrıca genç futbolculardan Berke Çelik ve Mert Korkmaz ile sözleşme imzalayarak renklerimize bağladık. Bu iki genç futbolcumuzu 1922 Konyaspor'a kiralık verdik. Gençlere yönelik yatırımları önemsiyoruz. Genç kardeşlerimizin ileride kulübümüze katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Futbolcularımızın süre almasını ve maç temposunu yakalamasını istiyoruz. Sokol Cikalleshi ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshine gittik. Ayrıca futbolcularımız Junior Sambou İran ekibi Gol Gohar Sirjan'a, Emrehan Gedikli ise Belçika ekibi Kas Eupen'a sezon sonuna kadar kiralandı. Bu iki transferin gün içinde resmi prosedürlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Niko Rak'ı da transferin son gününe kadar süre alacağı bir takıma kiralamak istiyoruz."

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