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        Konya'da kamyonetin park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü

        Konya'nın Ilgın ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 22:51 Güncelleme: 06.09.2024 - 23:05
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        Konya'da kamyonetin park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü
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        Konya'nın Ilgın ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Veli Ülkü idaresindeki 42 RY 385 plakalı kamyonet, D-300 kara yolu Argıthanı Mahallesi yakınlarında emniyet şeridinde park halindeki tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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