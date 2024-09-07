Konya'da iki polisin yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi
Konya'da çalıntı araçtan açılan ateş sonucu 2 polisin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye gönderildi.
Konya'da çalıntı araçtan açılan ateş sonucu 2 polisin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye gönderildi.
Olayın ardından Necati S'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati S, Özkan C. ve Mustafa S, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, çok sayıda suç kaydı bulunan Mustafa S'nin, emniyette, olaydan yarım saat önce kargo aracını çaldıklarını, takip edildikleri sırada, gördüğü polislere ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 Eylül'de takip edilen çalıntı otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu, 2 polis yaralanmıştı.
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