Konya'da iki polisin yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi

Öte yandan, çok sayıda suç kaydı bulunan Mustafa S'nin, emniyette, olaydan yarım saat önce kargo aracını çaldıklarını, takip edildikleri sırada, gördüğü polislere ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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