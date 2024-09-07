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        Konya'da trafik kazasında hamile kadın öldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yabancı uyruklu hamile kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 16:47 Güncelleme: 07.09.2024 - 18:11
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        Konya'da trafik kazasında hamile kadın öldü
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        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yabancı uyruklu hamile kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        M.B. (69) idaresindeki 42 ALD 441 plakalı otomobil, Tuzyaka Mahallesi Yunak Yaylası'nda R.H.S'nin (38) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsüyle yabancı uyruklu hamile A. H. (17) ve S. S. (7) yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan A.H, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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