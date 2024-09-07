Konya'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 MB 7094 plakalı minibüs, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Esentepe mevkisindeki kavşakta bir traktörle çarpıştı.

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