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        GÜNCELLEME - Konya'da 2 polisin yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Konya'da çalıntı araçtan açılan ateş sonucu 2 polisin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 21:22 Güncelleme: 07.09.2024 - 21:22
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        GÜNCELLEME - Konya'da 2 polisin yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Konya'da çalıntı araçtan açılan ateş sonucu 2 polisin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Olayın ardından Necati S'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati S, Özkan C. ve Mustafa S, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan Necati S. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özkan C. ve Mustafa S. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, çok sayıda suç kaydı bulunan Mustafa S'nin, emniyette, olaydan yarım saat önce kargo aracını çaldıklarını, takip edildikleri sırada, gördüğü polislere ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 5 Eylül'de, takip edilen çalıntı otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu, 2 polis yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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