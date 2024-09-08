Konya'da ilkokula başlayan 10 bin öğrenciye eğitim malzemesi desteği verildi

Konya'da Karatay Belediyesince ilkokula başlayan çocuklar için çanta ve kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Karatay Belediyesinin ilçede 2019'dan bu yana sürdürdüğü eğitim yardımları bu yılda devam etti.

Yeni eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayan öğrenciler için hazırlanan okul çantası ve kırtasiye malzemeleri sıralara bırakıldı.

Yaklaşık 10 bin öğrenciye verilen okul çantası ve eğitim setinde, beslenme çantası, kalemlik, güzel yazı defteri, abaküs, sayı çubukları, boyama kitabı, 12'li kuru boya, 12'li pastel boya, kalemtıraş, silgi, kurşun kalem ve kırmızı kalem yer alıyor.