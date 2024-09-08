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        Konya'da ilkokula başlayan 10 bin öğrenciye eğitim malzemesi desteği verildi

        Konya'da Karatay Belediyesince ilkokula başlayan çocuklar için çanta ve kırtasiye desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 10:38 Güncelleme: 08.09.2024 - 10:55
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        Konya'da ilkokula başlayan 10 bin öğrenciye eğitim malzemesi desteği verildi
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        Konya'da Karatay Belediyesince ilkokula başlayan çocuklar için çanta ve kırtasiye desteğinde bulunuldu.

        Karatay Belediyesinin ilçede 2019'dan bu yana sürdürdüğü eğitim yardımları bu yılda devam etti.

        Yeni eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayan öğrenciler için hazırlanan okul çantası ve kırtasiye malzemeleri sıralara bırakıldı.

        Yaklaşık 10 bin öğrenciye verilen okul çantası ve eğitim setinde, beslenme çantası, kalemlik, güzel yazı defteri, abaküs, sayı çubukları, boyama kitabı, 12'li kuru boya, 12'li pastel boya, kalemtıraş, silgi, kurşun kalem ve kırmızı kalem yer alıyor.

        Dağıtımın yapıldığı kurumlardan Koyunoğlu İlkokulu Müdürü Mustafa Biçer, okula başlayacak öğrencilerin ihtiyaçlarının sıralarında hazır olduğunu söyledi.

        Belediyenin her yıl yaptığı bu desteğin başta çocuklar olmak üzere velilerini de sevindirdiğine işaret eden Biçer, "Öğrencilerimizin ihtiyacı olan temel kırtasiye malzemelerinin kaliteli olacak şekilde temin edilmiş. Velilerin maddi külfetini de azaltıyor. Yerinde bir uygulama. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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