Konyaspor'dan Narin Güran'a ilişkin açıklama
Konyaspor Kulübünce, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin açıklama yapıldı.
Konyaspor Kulübünce, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin açıklama yapıldı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sözün bittiği yerdeyiz. Hiçbir cümle bu acıyı tarif edemez. #Narin
Bu korkunç olayın faillerinin hak ettikleri cezayı adalet önünde almalarını temenni ediyoruz."
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