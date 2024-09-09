Hüyük'te sağanak sonrası çalışmalar devam ediyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde yaşanan sağanak sonrası meydana gelen hasar için onarım çalışması başlatıldı.

Hüyük ilçe merkezi ve bazı mahallelerinde perşembe günü etkili olan sağanak yağış sonrasında tarım alanları su altında kalmış, ulaşım etkilenmişti.

Belediye ekipleri bozulan ve patlayan yollarda yol çalışmaları yaparken bir yandan da hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, "Kurak geçen yaz mevsiminden sonra üreticilerimiz rahmet bekleyip yağmur duasına çıkarken aniden bastıran yağış çalışmalarımızı zorlaştırdı. Dere yataklarında ve menfezler de temizlik çalışmaları devam ediyor. Bozulan yollarda da ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor." dedi.